Nouveau skatepark à Mons: "avant, on nous prenait pour des voyous"

Reportage vidéo au skatepark de Mons - 08/04/2019 Un nouveau skatepark est officiellement ouvert à Mons, près de la piscine du Grand Large. 1500 m² de béton invitent les BMX, skateboards, trottinettes et autres rollers à venir "rider" dans un espace public adapté. Luc Vandensteene est à la tête de ce skatepark. Ancien skateboarder, il avait déjà lancé un projet du même type en 2006. Mais ce projet avait vite été abandonné en raison des nuisances sonores qu'il causait. "L'endroit actuel est bien mieux adapté que l'ancien", explique Luc. "Il n'y a pas d'habitation à proximité du Grand Large, donc on ne risque plus de déranger qui que ce soit." Treize ans plus tard, Luc concrétise un rêve d'enfance: "À mon époque, il n'y avait pas ce genre d'infrastructure dans la région donc on roulait en rue. Quand on voulait s'amuser un peu, on fabriquait nous-mêmes une rampe en bois pour pouvoir faire des sauts et des figures."