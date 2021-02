Nouveau rebondissement, un de plus, dans la saga de "La Strada" à La Louvière

Une convention unit, depuis longtemps maintenant, la Ville de La Louvière et le promoteur Wilhelm & Co pour la création du méga centre immobilier et commercial " La Strada " sur l’ancien site de l’entreprise Royal Boch.



Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux parties se sont déjà écharpées à plusieurs reprises sur ce dossier particulier.



La dernière fois, ce fut suite à l’annonce de la Ville qui disait soutenir la création d’un complexe cinématographique Imagix à moins de 500 mètres des terrains où doit être construit le centre commercial dans lequel le promoteur Wilhelm & Co prévoyait, lui, huit salles de cinéma.



En septembre dernier, les négociations étant bloquées, la ville a tiré la sonnette d’alarme. C’est une procédure prévue dans la convention entre la Ville et le promoteur qui peut être activée une unique fois pour imposer aux deux parties de négocier autour d’un médiateur pendant trois mois. Mais voilà : cette médiation est aujourd’hui arrivée à son terme et a échoué.



Alors le promoteur a maintenant quatre mois pour fournir un avant-projet définitif. Si celui-ci est refusé par la Ville, c’est devant les tribunaux, et pendant sans doute longtemps, qu’on parlera de " La Strada " avant d’en voir la première pierre.