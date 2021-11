Nouveau coup dur pour les restaurateurs en cette période de fêtes patronales

Ce 1er décembre est le jour de la Saint-Eloi et le début de la période des fêtes patronales. C’est le moment de l’année où les entreprises veulent remercier leur personnel, en organisant par exemple un grand banquet. De nombreuses festivités d’entreprises étaient programmées, mais depuis le dernier Codeco, les annulations tombent en cascade. Pour pouvoir organiser ces banquets, il faut un covid safe ticket, rester assis, garder le masque. Trop contraignant, pas assez festif, et puis il y a le risque de contamination.



Le moral est dans les savates

Les patrons, les salariés sont déçus, mais aussi (et surtout) le secteur Horeca : les restaurateurs et traiteurs voient leur carnet de commandes se vider. Les annulations tombent en cascade.

Dans le carnet de réservation du Domaine de la Blommerie, à Mouscron, le patron Christophe Baert nous montre l’ampleur des dégâts. Cocktails annulés, clients qui s’excusent de devoir renoncer. Des annulations pour 1500 couverts en ce début décembre. Pire encore, les dernières mesures annoncées très tard ne leur ont pas donné, comme ce fût le cas l’année dernière, l’opportunité de s’adapter pour limiter les dégâts. "L’année dernière nous avons essayé de rebondir avec des take away, des box pour les fêtes de fin d’année, explique notre patron. Et faire des propositions aux entreprises qui voulaient néanmoins remercier leur personnel. Là, j’avoue que le moral est dans les savates, quoi ! Ça commence à peser."

Déception aussi dans les entreprises

Et c’est aussi le coup de massue du côté des entreprises. Chez Technord à Tournai, par exemple, la Saint-Eloi, c’est une vraie tradition avec au total 300 cartons d’invitation. Le patron Philippe Foucart a dû tout annuler en dernière minute : "On se voyait mal faire quatre jours de télétravail et le cinquième jour se réunir à 300. Ça n’avait pas beaucoup de sens. Même si tout le monde est déçu". Alors dans cette entreprise, on s’adaptera. Ce ne sera pas une Saint-Eloi, mais on fera la fête… dès qu’on pourra.

Quid des fêtes de fin d’année ?

Les fêtes patronales marquent un peu aussi le début du coup de feu, du rush vers les fêtes de fin d’année et le mois de janvier. Et là aussi, tout est remis en question, regrette Christophe Baert : "Il faut savoir que les vœux c’est aussi quelque chose de très important pour nous, le premier mois de l’année. Et là, rien n’est encore décidé. Ce qui était décidé est en ballottage. Les gens n’ont plus de perspective et c’est ça qui commence à peser".

Le gouvernement envisage de dégager de nouvelles aides pour l’horeca.