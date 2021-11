Nouveau confinement pour les volailles du pays

La grippe aviaire menace une nouvelle fois les exploitations du pays. Depuis ce lundi 15 novembre, les éleveurs doivent prendre des mesures, comme donner à manger à leurs volatiles à l’intérieur ou installer des filets. Sébastien Walhin, porte-parole de l’AFSCA confirme que plusieurs cas ont été détectés ces derniers temps dans des pays frontaliers : "on a remarqué dans les pays voisins ces dernières semaines qu’il y avait des cas de grippe aviaire et il y a deux jours, nous avons identifié un oiseau sauvage qui était porteur du virus de la grippe aviaire hautement pathogène", détaille-t-il. C’est la raison pour laquelle ces nouvelles mesures de confinement ont été prises afin de protéger nos volailles belges et empêcher leur contamination par des oiseaux sauvages.

L’Afsca estime que la mesure sera nécessaire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L’agence rappelle par ailleurs le caractère inoffensif du virus pour le consommateur. La volaille et les œufs peuvent être consommés en toute sécurité.