Nouvelle action des agents de sécurité à l'aéroport carolo. Cette fois, ils ne laissent plus passer les passagers dans la zone sécurisée. Autrement dit: impossible d'embarquer pour les voyageurs qui arrivent. On ne connait pas encore la durée du mouvement.

Les travailleurs ne digèrent toujours pas le projet d'accord négocié entre syndicats et direction. Ce sont les sursalaires du WE et les primes de garde qu'ils souhaitent voir revues à la hausse.