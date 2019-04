Nouveau blocage à l'aéroport de Charleroi : les voyageurs s'impatientent

Nouvelle action des agents de sécurité à l'aéroport carolo. Cette fois, ils ne laissent plus entrer les passagers dans la zone sécurisée. Autrement dit: impossible d'embarquer pour les voyageurs qui arrivent. On ne connait pas encore la durée du mouvement.

Les travailleurs ne digèrent toujours pas le projet d'accord négocié entre syndicats et direction. Ce sont les sursalaires du WE et les primes de garde qu'ils souhaitent voir revues à la hausse.

Vers 13h00, une foule importante de voyageurs se massait dans le hall de l'aéroport. Et si tout restait sous le contrôle de la police, certains passagers commençaient à s'impatienter en laissant parfois paraître une certaine mauvaise humeur.



Les agents de sécurité en grève proviennent de la société Securitas, le sous-traitant choisi par BSCA, Brussels South Charleroi Airport. La direction de l'entreprise discute actuellement avec les syndicats de différents sujets, dont celui des rémunérations liées aux charges de travail et aux horaires atypiques.



Le porte-parole de l'aéroport de Charleroi s'inquiète de la tournure actuelle des événements alors que les vacances de Pâques débutent officiellement ce vendredi avec la promesse de vols remplis où il sera impossible de recaser les passagers qui n'auraient pas pu s'envoler. "On espère que la direction de Securitas et les syndicats vont parvenir à s'entendre", a-t-il indiqué.