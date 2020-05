Nos entreprises préparent la reprise : "Au-dessus de 37.5°C, les ouvriers sont renvoyés chez eux"

Ce lundi 4 mai, ce sera donc la reprise dans certaines entreprises. Cela concerne les industries et les services B2B, de professionnels à professionnels. Un retour aux affaires en pleine pandémie de coronavirus qui ne s’improvise pas.

Chez Bridgestone à Frameries, où l’on rechape des pneus d’avions, le travail est complètement à l’arrêt depuis un mois. Le retour des 150 ouvriers ce lundi a été préparé minutieusement. "Chaque membre du personnel recevra deux masques, un formulaire à remplir, un gel hydroalcoolique et une petite boîte", énumère David Buzin, le conseiller en prévention.

Ce lundi matin, c’est lui qui accueillera les ouvriers avec le thermomètre en main. "Si la température excède les 37,5, la personne sera immédiatement écartée. Il y a suspicion d’une légère fièvre, nous ne prenons pas de risques", explique-t-il. A l’intérieur de l’entreprise, les équipes ne se croiseront pas. Et ce sera masque obligatoire partout, sauf au réfectoire. "Au moment de manger, il n’y aura qu’à retirer son masque et le mettre dans sa boîte. Et ensuite se laver les mains avec le gel hydroalcoolique."

Une reprise négociée en visioconférence

Une reprise réglée dans les moindres détails et négociée par visioconférence avec les syndicats. "Les partenaires sociaux ont eu la possibilité d’apporter des mesures additionnelles, de proposer des choses et on les a globalement toutes acceptées, assure Michaël Codron, le directeur. Ce qui fait qu’aujourd’hui nous sommes complètement en phase. Nous pouvons dire que nos équipes seront en sécurité pour cette reprise du travail. "

Les employés resteront en télétravail. Seuls les ouvriers reviendront ce lundi, pour quatre jours de travail par semaine. L’entreprise Bridgestone est active dans un secteur de l’aéronautique à l’arrêt, elle a donc encore recours au chômage économique.