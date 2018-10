Interruption volontaire de grossesse: "Non, en ce moment de ma vie, je ne peux pas avoir un enfant"

Cette fois c'est fait, l'avortement n'est plus considéré comme un délit en Belgique. L'interruption volontaire de grossesse sort du code pénal. Les députés ont adopté la nouvelle loi. Un compromis de la majorité, soutenu par le cdH qui déçoit le reste de l'opposition et les associations des droits des femmes. Puisque des sanctions pénales... sont toujours possible si les conditions ne sont pas respectées.

Ce qui continue de culpabiliser de nombreuses femmes. Voici le témoignage de Maude. Elle a avorté il y a quelques jours à peine.

Maude ne voulait pas avorter

A la base, Maude pensait qu'elle n'avorterait jamais: "Fondamentalement ce n'est pas dans ma culture, dans mes croyances. Pour moi c'est l'équivalent d'un meurtre."

Seulement on ne contrôle pas toujours tout... "Quand on est sous pilule... Et qu'on oublie la pilule... On se dit qu'on contrôle la situation. Mais c'est tout le contraire, on se rend compte qu'on est enceinte. Là on se demande ce qu'on fait. Si on garde l'enfant ou pas."

Sans travail...

Financièrement... Maude (à la recherche d'un boulot de juriste) et son mari ne pouvaient pas accueillir un nouvel enfant. Ils se sont tournés vers le planning familial de Mons. Ils y ont trouvé une structure rassurante: "Le jour de l'intervention, l'infirmière m'a tenu la main. Mais le plus important c'est qu'après j'ai eu mon espace à moi pour pouvoir me reposer. J'ai pu décider quand je pouvais rentrer chez moi"

Un sentiment de culpabilité?

Pour Maude l'important aujourd'hui pour elle et pour toutes les femmes, c'est de ne surtout pas culpabiliser d'avoir avorté: "Quand ça arrive, une femme doit pouvoir dire: non en ce moment de ma vie, même si je veux l'enfant, je ne peux pas l'accueillir. C'est important qu'une fois cette décision prise qu'une femme soit accompagnée dans sa démarche."