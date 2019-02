Nids de poule sur la E19 à Mons : de nombreux usagers piégés

C’est un peu la galère pour les automobilistes en ce moment sur la E19 entre Mons et Nimy. L’autoroute en travaux est très dégradée, et plusieurs voitures ont récemment subi des dommages à cause des nombreux nids de poule présents sur la chaussée à cet endroit. La situation est à ce point dangereuse que Benoît Godart, porte-parole de l'institut pour la sécurité routière VIAS, déconseille aux motards d'emprunter le tronçon.

Que faire si vous endommagez votre voiture ?

Mais que faire si vous avez endommagé votre voiture en passant dans un nid de poule ? Pour Benoît Godart, le premier réflexe à avoir est de photographier les dégâts et le nid de poule, sans se mettre en danger. "En plus des photos, c’est aussi intéressant d’avoir des témoignages d’autres automobilistes, explique notre interlocuteur. Vous pouvez éventuellement déposer plainte à la police pour avoir un numéro de procès-verbal à transmettre au Service Public de Wallonie."

Car c’est bien le Service Public de Wallonie qui est compétent pour les autoroutes. Une fois les preuves collectées, il faut donc leur envoyer la plainte par mail. "Pour être dédommagé, il faut trois conditions, reprend Benoît Godart. Premièrement, il faut prouver que l’autorité publique est fautive. Deuxièmement, il faut avoir subi un dommage. Troisièmement, il faut prouver qu’il y a un lien de causalité entre le dommage et le trou dans la chaussée."

Si vous portez plainte, il faudra ensuite... prendre patience pour espérer un dédommagement.