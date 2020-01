New-York récréée grâce à des milliers de Playmobil dans un hangar à Calais

Un train de marchandises circule entre les immeubles de plusieurs centaines de mètres, Times Square et ses bouchons, la statue de la liberté. Pas de doutes, nous voilà à New-York. Pas exactement à la grande pomme, mais sa reconstitution en personnage Playmobil dans un hangar à Calais. "Sans bouger, tout semble bouger. C'est ça la difficulté, d'obtenir, sur quelque chose qui ne bouge pas, un sentiment de mise en scène. C'est ce qu'on appelle un diorama et pour ça, il faut du volume", explique Jean-Michel Leuillier organisateur de l'exposition et collectionneur des petites figurines depuis plus de 40 ans.

Et du volume, il y en a. Entre 800 000 et 1 millions de pièces Playmobil et 3 500 figurines étalées sur trois plateaux de 200 m². "C'est comme mon piano. Si vous voulez, vous me donnez des Playmobil et une salle de 2000 m², je vous la remplis en une semaine, je sais faire ! Je vais dans le bâtiment, je prends 10 m³ d'un thème et j'improvise", ajoute le Playmobilophile.