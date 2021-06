Neufvilles : une partie de la route de Montignies s’est effondrée à cause des intempéries

La chaussée de la route de Montignies à Neufvilles, dans l’entité de Soignies, s’est effondrée ce mercredi à cause des quantités d’eau importantes qui sont tombées ces dernières heures. Le phénomène a été diagnostiqué comme un "effondrement karstique" par la Ville de Soignies. Les services du SPW, de la Ville ainsi que différents services de secours se sont rendus sur place afin d’évaluer l’ampleur de la situation.



"Il s’agit d’un phénomène naturel dû à une érosion du calcaire. L’eau s’est infiltrée dans le sol et a ainsi entraîné l’apparition de cavités souterraines. Le sol a cédé sous son propre poids et les importantes pluies de ces dernières semaines ont accéléré les infiltrations dans le sol pour aboutir à la formation d’un trou béant", explique-t-on.



Les instances sonégiennes ont déclenché le Plan communal d’urgence mercredi et l’aide de la Protection civile a été sollicitée dans le but, notamment, de pomper l’eau, un risque de pollution de la nappe phréatique étant en effet suspecté. Tout danger est écarté pour les riverains.



La circulation est déviée via le chemin d’Hubermont en venant de Neufvilles et via le chemin Saint-Nicolas en venant de Jurbise. Les instances sonégiennes ont précisé que le travail des différents corps d’intervention se poursuivra dans les prochaines heures afin d’écarter tout risque de pollution et d’érosion supplémentaire.