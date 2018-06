Neufvilles: un train sans passagers a déraillé sur la ligne Mons-Bruxelles, pas de reprise du trafic avant plusieurs jours

Plus

La circulation des trains est interrompue, ce vendredi matin, entre Soignies et Jurbise, sur la ligne Mons-Bruxelles. En cause: le déraillement d’un convoi qui roulait à vide, vers 10h35, à hauteur de la gare de Neufvilles-Gages. Le train s'est retrouvé dans une prairie et s'est couché sur le flanc. Le conducteur était seul dans le train. Il a été blessé, mais on n’a pas plus d’informations sur son état pour l’instant.

Le conducteur a été blessé - © Julien Wattiez Des navettes de bus entre Soignies et Jurbise Le trafic est totalement interrompu. Du coup, la Ville de Soignies met à disposition ses deux bus communaux pour transporter les navetteurs entre les gares de Soignies, Neufvilles, Masnuy-Saint-Pierre et Jurbise aujourd’hui jusqu'à 18h00. Après 18h00, précise un communiqué de la Ville, une société privée prendra le relais. Et d'ajouter que ce dispositif vise à venir en soutien à la SNCB pour permettre aux navetteurs de regagner leur domicile le plus rapidement possible. Le trafic des trains ne reprendra pas avant plusieurs jours, indique le porte-parole d'Infrabel. Il faut d'abord relevé le convoi accidenté à l'aide d'un train de relevage. Ensuite seulement, les travaux de réparation peuvent démarrer.

L'accident a fait des dégâts - © Julien Wattiez

Vitesse excessive ? L'accident s'est, semble-t-il, produit au moment où le train passait de la voie principale vers une voie secondaire. Avant cette manœuvre, le conducteur reçoit en principe une alerte qui lui demande réduire sa vitesse. Au vu des images et des dégâts, on peut penser que le train roulait assez vite. Est-ce la cause de l'accident ? Infrabel refuse de se prononcer avant qu'une enquête complète ait été réalisée, mais son porte-parole reconnaît que la vitesse excessive est une hypothèse envisagée.

Le trafic a été totalement interrompu - © Julien Wattiez