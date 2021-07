Neufvilles : la route de Montignies s’est totalement effondrée à cause des intempéries

La chaussée de la route de Montignies à Neufvilles, dans l’entité de Soignies, touchée mardi soir par les intempéries et qui s'était effondrée ce mercredi, a totalement cédé. C'est ce qu'a indiqué, ce jeudi, le porte-parole du SPW Serge Toussaint. La route s'était effondrée à cause des quantités d'eau importantes provoquées par les récentes intempéries qui ont causé le débordement d'un petit cours d'eau tout proche.



Selon le SPW, Service Public de Wallonie, la chaussée est construite sur une zone de carrières, ce qui a provoqué un gros affaissement du sous-sol. De plus, une canalisation souterraine de la société des eaux a cédé. Ces différents incidents provoquent une érosion du sol par en dessous, a précisé le SPW. Le phénomène a été diagnostiqué comme un "effondrement karstique" par la Ville de Soignies qui a déclenché le plan communal d'urgence mercredi, alors que tout danger pour les riverains était écarté.



"Il s’agit d’un phénomène naturel dû à une érosion du calcaire. L’eau s’est infiltrée dans le sol et a ainsi entraîné l’apparition de cavités souterraines. Le sol a cédé sous son propre poids et les importantes pluies de ces dernières semaines ont accéléré les infiltrations dans le sol pour aboutir à la formation d’un trou béant", explique-t-on.



"Un marché d'études va devoir être établi, ces études vont donc prendre du temps. La route va donc rester fermée", a indiqué le porte-parole du SPW. La SWDE, Société Wallonne des Eaux, a précisé de son côté que six longueurs de canalisation d'eau doivent être remplacées. Ces travaux ne pourront être réalisés qu'une fois le sous-sol restabilisé par les services du SPW. "Tout ce qui était alimenté par la canalisation endommagée continue à être alimenté par les solutions alternatives qui ont été mises en place", a souligné jeudi Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. "Il n'y a donc pas de menace de coupure d'eau. Par ailleurs, l'eau de distribution n'est pas captée à cet endroit et il n'y a donc pas de risque de pollution de l'eau distribuée."



Sur le plan de la mobilité, des déviations ont été mises en place. La circulation est ainsi déviée via le chemin d’Hubermont en venant de Neufvilles et via le chemin Saint-Nicolas en venant de Jurbise.