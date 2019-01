Neige en Hainaut: retour à la normale pour la circulation des bus

Des chutes de neige ont provoqué ce mercredi des perturbations de la circulation des bus sur le réseau TEC, principalement en province de Hainaut. mais la situation se rétablit peu à peu ainsi qu'on peut le constater sur le site infotec.be.

Dans la zone du Hainaut Occidental, plus aucune perturbation n'est signalée.

Pour Mons-Borinage, quelques lignes restent supprimées vers la frontière française (Bettignies, Goegnies-Chaussée, Quévy).

Dans la région du Centre où de nombreuses lignes ont été supprimées ce matin, il reste des déviations et des suppressions mais la situation se normalise là aussi.

La direction de TEC Hainaut demande aux usagers de consulter régulièrement le site www.infotec.be dont les informations sur les perturbations évoluent en temps réel.

A Charleroi, certaines lignes connaissent toujours des perturbations. Le site Tec-Charleroi est régulièrement mis à jour.

L'intercommunale de collecte et de traitement des déchets, Tibi, a également annoncé que les collectes en porte-à-porte, tant pour les conteneurs à puces que pour les sacs poubelles blancs, n'auraient pas lieu ce mercredi. Elles sont reportées à ce samedi 2 février. Cela concerne les entités de Jumet, Roux et Mont-sur-Marchienne pour la ville de Charleroi, Fontaine-l'Evêque, Montigny-le-Tilleul, Courcelles et Pont-à-Celles. Les habitants sont invités à rentrer leurs poubelles ou conteneurs et à les ressortir vendredi soir pour la collecte de rattrapage prévue samedi matin.