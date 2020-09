Natagora achète une ancienne carrière à Autreppe pour en faire une réserve naturelle

Un petit bout d'Ardenne en Hainaut. C'est comme ça qu'on appelle la Vallée de la Grande Honnelle le long de la frontière française. L'association Natagora va y acheter une ancienne carrière de marbre, à Autreppe. Deux petits hectares de plus pour une réserve naturelle qui en compte déjà quarante.

"Cette zone est constituée de deux parties. Il y a le bois de Boutonier et une partie du bois d'Angre. La nouvelle propriété permettra de faire la jonction entre ces deux morceaux, qui ne seront plus séparés que par une route", se réjouit Vincent Swinnen, permanent régional Natagora. "Et cette route n'est pas un obstacle pour les oiseaux. Les mammifères comme les chevreuils ou les belettes la traverse rapidement. C'est surtout pour les batraciens que c'est compliqué..."

Des carpes à retirer

Mais les grenouilles et les crapauds accoucheurs ont tout à gagner par la nouvelle transaction. "Les propriétaires avaient introduit des carpes dans l'étang. Ces gros poissons ne sont pas compatibles avec les batraciens, les insectes ou certaines plantes aquatiques. On va les retirer pour permettre aux batraciens de se reproduire tranquillement sans que leurs œufs se fassent manger..."