Nalinnes : producteurs locaux et consommateurs ont rendez-vous chaque jeudi

Le jeudi en fin d'après-midi, désormais, ce sera ambiance de marché, à Nalinnes. Une nouvelle plateforme de commandes de produits locaux sur internet, Commun'Halle (les Halles de Nalinnes), vient de voir le jour. La particularité, c'est qu'au moment de récupérer votre commande, tous les producteurs sont rassemblés en un même lieu. La première rencontre entre producteurs et consommateurs a eu lieu ce jeudi 21 mars pour le retour du printemps.



Fruits et légumes, viandes, pains, produits d'entretien, et même biscuits pour chiens : la gamme des produits locaux proposés par la plateforme d'achats en ligne Commun'Halle est large. Et pour récupérer sa commande, plus besoin de courir d'un producteur à un autre comme l’a constaté cette cliente qui s'en réjouit : "L’avantage c’est qu’ils sont tous au même endroit. Donc on ne doit pas aller à la ferme chercher sa viande, chez le maraîcher pour les légumes, ils sont tous au même endroit. Et comme j’habite juste à côté, c’est vraiment chouette."



Ils sont déjà une vingtaine de producteurs à être associés à la plateforme. En développant son concept, Emilie Duchêne souhaitait aussi les mettre à l'honneur : "Ils sont là et c’est ça le but. Le but est de rencontrer les producteurs locaux et d’avoir un échange sur place chaque jeudi."



Et pour ces producteurs, le rendez-vous est pris. Tous les producteurs viennent d'un rayon de moins de 25 kilomètres autour de Nalinnes. Du temps et des kilomètres gagnés pour tout le monde. C'est ça aussi le concept de la plate-forme dont le site web vous explique tout.