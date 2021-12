Nalinnes : ouverte il y a peu, la Table du Vigneron est déjà reconnue par le guide Gault et Millau

Le guide gastronomique français Gault et Millau a livré, ce lundi, ses récompenses. Dans un contexte spécial puisque l’Horeca – le secteur des hôtels, restaurants et cafés – est soumis à des conditions particulières depuis des mois. Dans notre région, de nombreuses tables sont mises à l’honneur dans le prestigieux guide. Parmi elles, il y a "La Table du Vigneron", un établissement qui a ouvert ses portes cette année à Nalinnes et qui, d’emblée, obtient une reconnaissance : 12/20.



En cuisine, le chef Arnaud Dutranoit savoure cette reconnaissance qu’il n’attendait pas, à peine quelques mois après s’être installé aux fourneaux : "Avec les fermetures, on ne savait même pas s’ils allaient sortir un guide cette année. Et donc avoir une reconnaissance comme ça dans un guide, ça fait vraiment plaisir. Ça donne du positif et ça nous booste aussi. Moi je ne cherche pas spécialement à être dans les guides. On travaille d’abord pour nous, pour se faire plaisir et faire plaisir aux clients. Après les inspecteurs viennent anonymement et à ce moment-là on a la surprise après quand on est dans le guide."



Même heureuse surprise pour le patron, Jean-Michel Marvèse : "Ce n’était déjà pas spécialement facile d’ouvrir en cette année 2021. Et donc on a essayé de pousser le projet et c’est vraiment une belle satisfaction de pouvoir afficher cette rentrée au guide Gault & Millau."



Quelques mois seulement après son ouverture, "La Table du Vigneron" doit donc déjà passer de l’affirmation à la confirmation de ce nouveau statut.