Mustii: un nouvel album dévoilé au cours d'un nouveau spectacle à l'Eden de Charleroi

Mustii, dont le véritable patronyme est Thomas Mustin, était en concert à l’Eden de Charleroi il y a peu. Son nouvel album, il le voit d'abord sur scène : "C’est un projet qui fonctionne beaucoup avec le live. Moi c’est ce que je préfère. Pour moi le projet il a vraiment pris vie et pris maturité grâce au live et il continue à se développer. Et moi ça m’aide aussi juste en faisant de la scène et en allant à la rencontre des gens. Je viens du théâtre aussi. Donc il y a un truc qui est lié à la performance et au live qui est indéniable. Il y a des artistes qui sont très orientés sur le studio. Moi j’adore le studio mais je trouve que si je devais choisir une voie pour développer mon projet, c’est la scène quoi."

Epuré dans les couleurs argentées et blanches

Epuré dans les couleurs argentées et blanches - © Eden - Christophe Vandercam

Et Mustii de poursuivre : "Sur scène, je voulais vraiment qu’on fasse un voyage et qu’il y ait des moments très fragiles, très sobres et très épurés et d’autres au contraire où ça envoie un peu plus, plus électriques avec des envolées plus épiques. C’était important pour moi d’avoir aussi juste un piano-voix très très sobre où la voix, qui est le pilier central du projet puisque c’est mon instrument principal, est mise en avant. Au niveau de l’image visuellement, des lumières, des costumes et du stylisme, il y a vraiment eu un nouveau travail. Je voulais tourner la page et que ce soit cohérent avec l’image de l’album. Je voulais quelque chose de plus épuré dans les couleurs argentées et blanches, donc j’ai retravaillé les costumes avec mon styliste, les lumières, les décors et la scénographie. On a vraiment voulu mettre une empreinte sans en faire trop et dessiner quelque chose d’assez fort visuellement et cohérent avec l’album clairement."