Musée des Beaux-Arts de Tournai : les prêts d'œuvres d'art, comment ça marche ?

Tout ne se prête pas si facilement

Mais toutes les demandes de prêt ne débouchent pas nécessairement sur une réponse positive. Lundi soir, le conseil communal de Tournai a ainsi refusé de prêter une toile de James Ensor au musée des Beaux-Arts de Budapest en Hongrie.

"C'est un tableau dont on a besoin dans notre collection permanente, on a donc dû refuser cette demande, détaille Magali Vangilbergen. Parfois, il faut aussi dire non lorsque les conditions de conservation ne sont pas optimales pour des tableaux plus fragiles. Il y a en outre des œuvres que l'on prête plus difficilement parce que ce sont des pièces maîtresses de notre collection permanente. Je pense aux Manet par exemple. Ce n'est pas pour ça qu'on ne les prête jamais. Mais on étudie plus en profondeur les demandes."