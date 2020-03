Municipales en France: ces Belges en campagne de l'autre côté de la frontière

Ce dimanche 15 mars, les Français se rendront aux urnes pour le premier tour des élections municipales. Un scrutin local qui concernera aussi de nombreux Belges puisque la loi permet aux ressortissants de l’Union européenne de s'y présenter.

A Hon-Hergies, un village français proche de Mons, Véronique Dieu vit sa première campagne électorale en France dans la peau d'une candidate. En 2006, elle s'était déjà présentée côté belge lors des élections communales à Colfontaine. Et pour elle, les deux expériences de chaque côté de la frontière sont très différentes. "La campagne française est plus conviviale, explique-t-elle. On est plus proche de l’électeur et, dans les petites communes, il n’y a pas cette logique de partis. On ne m’a d’ailleurs jamais demandé mes idées politiques quand on m’a sollicité pour figurer sur la liste."