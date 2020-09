Mouvement de grogne ce mercredi au sein du groupe hospitalier Epicura

Attention si vous devez vous rendre aujourd'hui dans les hopitaux Epicura, des perturbations sont à craindre. C'est ce qu'annonce le syndicat chrétien la CNE. Le mouvement concerne le personnel des consultations des sites d'Hornu et Frameries. Les patients qui se rendent à Baudour et Ath devraient être moins touchés. Le personnel du service "consultations" dénonce des problèmes qui durent depuis des mois: remise tardive des horaires de travail, changements d'horaires sans consultation et une charge excessive de travail due à une mauvaise organisation. La direction dit regretter ces perturbations d'autant qu’une concertation est prévue lundi prochain.