Mouscron : une alternative aux jeux vidéo pendant les vacances, BattleKart, le loisir qui cartonne

Faire la course sur des karts électriques bien réels et s’envoyer des missiles ou mettre le turbo comme dans un jeu vidéo, c’est le concept de BattleKart, installé à Dottignies (Mouscron) depuis 2015. Depuis lors, la technologie s’est affinée et l’expérience s’est améliorée, explique son fondateur Sébastien Millecam : "On a développé davantage de jeux. Et on n’embête pas les joueurs avec un briefing avant de monter dans le karting. Ils reçoivent les instructions petit à petit, quand c’est nécessaire".

Trois, deux, un, c’est parti ! Course sur circuit, match de foot, jeu du serpent… Les épreuves se suivent et offrent aux participants leur lot d’émotions. "Ça rappelle un jeu des années 1990, 2000, mais en version grandeur nature", se réjouit Anaïs, nostalgique. "J’ai envoyé des missiles sur Maxence", rit Erwan. Après coup, on peut même analyser ses parties sur écran et en tirer les conséquences. "Quand on voit qui nous a tiré dessus, on peut se venger dans la partie suivante", propose Sébastien Millecam, toujours très commerçant.