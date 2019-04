Mouscron: testez gratuitement la qualité de l'air dans votre maison

On parle beaucoup de la pollution extérieure ces derniers jours en raison de la forte présence des particules fines mais la pollution intérieure provoque aussi des problèmes pour notre santé. La Cellule Energie de la ville de Mouscron vous prête désormais gratuitement un appareil Climi pour mesurer trois paramètres essentiels de la qualité de l'air intérieur: le taux de CO2 (dioxyde de carbone), la température ambiante et le taux d'humidité dans votre habitation. La surveillance électronique de la qualité de l'air est une solution efficace et peu coûteuse conseillée pour les habitations privées, les lieux de travail (bureaux, salles de réunions), les écoles et les crèches notamment. "Quand le taux de CO2 est élevé, il provoque somnolence, pertes de concentration, diminution des performances et parfois des maux de tête" explique la Cellule Energie. Les moniteurs Climi affichent en temps réel le taux de CO2. Grâce aux alarmes visuelles (led de couleurs) et auditive, les moniteurs Climi indiquent quand il est nécessaire de renouveler l'air et aide à trouver le meilleur moyen d'y parvenir sans gaspiller l'énergie.

Dans le laboratoire des pollutions intérieures, on étudie les moisissures relevées dans des maisons - © RTBF L'humidité et les moisissures "C'est le problème le plus courant et le plus important" nous explique Diane Servais, responsable du laboratoire des pollutions intérieures à Hainaut Vigilance, "on produit de l'humidité rien qu'en respirant, imaginez celle qui se dégage dans l'air après une douche ou la cuisson des aliments si on n'aère pas correctement son habitation. Et aérer correctement, cela veut dire plusieurs fois par jour et pendant de courts moments."

Diane Servais, responsable du laboratoire des pollutions intérieures à Hainaut Vigilance - © RTBF Dans son laboratoire, Diane Servais étudie la nature des moisissures relevées dans plusieurs pièces d'une maison. "Les polluants sont très nombreux" poursuit-elle, "on parle de l'humidité mais il y a aussi les produits d'entretien, certaines plantes dont le ficus qui pose problème à ceux qui sont allergiques au latex, le tabac, les bougies parfumées et les diffuseurs de plus en plus utilisés." Chaque année, le laboratoire des pollutions intérieures intervient à près de 200 reprises chez des particuliers sur base d'une prescription médicale et cela, gratuitement. Pour aider à mieux conseiller et mieux prévenir les affections liées à la pollution intérieure.