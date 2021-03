Mouscron passe tout son hypercentre en zone 30

Depuis ce lundi, tout l’hypercentre de Mouscron est limité à 30 km/h. La zone concernée s’étend du quartier de la gare à celui du Centr’Expo en passant par la Grand-Place. L’objectif de cette généralisation de la zone 30 est de rendre la limitation plus lisible.

"Nous avions déjà beaucoup de zones 30 aux abords d’école et dans certains quartiers réaménagés, explique Marie-Hélène Vanelstraete, l’échevine de la mobilité. Mais ça faisait un peu patchwork dans le centre-ville : on entrait dans une zone 30, puis on en sortait pour arriver dans la suivante quelques centaines de mètres plus loin. On a voulu uniformiser pour qu’on soit à 30 partout."

La volonté est d’apaiser la circulation dans une ville densément peuplée. "Beaucoup d’enfants se déplacent à vélo, et on voudrait que ça continue, poursuit l’échevine. La zone 30 est un bon moyen d’y arriver."

Une zone élargie dans le futur ?

La zone concernée par la limitation à 30 km/h pourrait être élargie par la suite, moyennant des aménagements plus conséquents (comme un ralentisseur ou un rétrécissement) pour relier des chaînons manquants. La Grand-Place et ses rues adjacentes sont en zone cyclable, ce qui signifie que les voitures ne peuvent pas y dépasser les cyclistes.

Pendant la période de test, le radar préventif a enregistré de nombreux excès de vitesse, allant parfois jusqu’à 90 km/h dans les zones limitées à 30. Après la phase de prévention, la Ville de Mouscron entend donc également passer par la verbalisation en cas de non-respect des nouvelles limitations.