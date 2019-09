Mouscron : Maria De Bodt a 105 ans, c'est la doyenne des Mouscronnois

Ce 17 septembre est un jour particulier pour les proches de Maria De Bodt. La doyenne des Mouscronnois fête ses 105 ans. Maria de Bodt est née à Heldergem en Flandre Orientale le 17 septembre 1914. Alors qu’elle n’a pas encore deux ans, sa famille fuit la famine en Flandre et la guerre et émigre aux Etats Unis, dans l’Ohio. Ses parents et ses 6 frères et soeurs deviennent fermiers sur les terres américaines, avant de revenir en Flandre l’année de ses 10 ans. Elle doit alors dire adieu au confort qui existait en Amérique et qui n’est pas encore généralisé chez nous : l’électricité, l’automobile et le téléphone. Ce séjour en Amérique divise la famille : certains de ses frères et soeurs iront s’installer définitivement outre-atlantique. La famille vit partagée entre les deux continents.

Après son mariage, avec Richard Brackeva en 1937, Maria s’installe avec son époux, douanier, à Mouscron. La seconde guerre mondiale est déclarée. Richard sera détenu dans une ferme-prison en Allemagne.

Maria et Richard auront deux filles. Richard décède en 1991.

De sa vie à la fois simple et mouvementée Maria conserve une pratique courante de l’anglais, du français, mais aussi de l’allemand, en plus de sa langue maternelle, le néerlandais.

Maria vit actuellement dans une maison de retraite mouscronnoise, entourée de ses filles et de ses 5 petits-enfants et de ses 7 arrière-petits-enfants qui ne manqueront pas de célébrer les 105 ans de leur aïeule.