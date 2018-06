Mouscron: Les supporters Jean-Marc et Jérémy, père et fils, en route pour la Coupe du Monde

L’entrée en lice de la Belgique à la Coupe du Monde approche à grand pas.

Ce sera lundi face au Panama, à Sotchi, en Russie.

Et, pour les encourager, Jean-Marc et son fils Jeremy seront présents en tribune. "Les valises sont presque prêtes et l’excitation est à son comble", nous explique Jean-Marc, Mouscronnois, tout heureux de partir avec son fils. "C’est un cadeau qu’il accepte de m’accompagner. Moi, le vieux. Imaginez : on aime voyager, on aime le football. Et faire des deux passions un tout, ce n’est que du bonheur".

Un voyage qui s’est organisé à l'occasion de l'anniversaire de Jean-Marc."Mon papa vient de fêter ses 60 ans. On en a profité pour avoir un super projet commun. Et on est très excité", ajoute Jérémy, supporter de l’Excel Mouscron, comme son père.

Du coté des valises, au-delà des indispensables affaires de rechange, trônent surtout les maillots des diables et les drapeaux qui seront bientôt rejoints par les billets. Des sésames, à plus de 200 euros pièces, qui sont encore bien cachés dans un tiroir. "Je dois vous avouer que je me lève parfois la nuit pour vérifier qu’ils sont toujours bien là ! Pourtant, c’est très compliqué de s’introduire chez moi.", rigole Jean-Marc. "Ils sont vraiment magnifiques. Ils seront du plus bel effet dans notre album souvenir", ajoute le fils.

Un périple de plus de 7000 km et un investissement total de toute la famille : en effet, alors que les papas s’en vont, femmes et enfants restent eux à la maison. "J’ai la chance d’avoir une femme exceptionnelle", admet Jeremy. "Et j’ai 3 petits garçons à la maison, fan de foot, qui sont aussi très contents pour moi. Ils savent que leur papy offre à leur papa un très beau moment dans sa vie."

Un projet qui n’est pas une première dans la famille. "Je suis parti avec ma maman en 1994 aux Etats-Unis. Elle avait 70 ans", se souvient Jean-Marc. "On a été voir la rencontre contre les Pays-Bas en Floride et contre l’Arabie saoudite à Washington. Mais ça, c’était un moins bon souvenir", sourit le sexagénaire en référence à la défaite 0-1 des diables.

Reste que ce voyage n’est pas sans risque. L’hooliganisme, constaté lors du dernier Euro en France, est bien présent en Russie. Mais cela n’inquiète pas le duo père-fils . "Il faut être assez malin pour les éviter. A la grande époque d’Anderlecht dans les années 70, avant le drame du Heisel, j’allais voir des matchs et c’était aussi assez chaud. Il suffit de ne pas aller fanfaronner", conseille Jean-Marc. "Je pense que cette coupe du monde, c’est aussi une formidable visibilité offerte à la Russie. J’ose espérer, et je ne doute pas, qu’ils prendront les mesures nécessaires", ajoute Jeremy.

Et alors que tout le monde espère que les diables rouges iront le plus loin possible dans la compétition, le voyage du père et du fils se clôturera après le 2ème match de poule des belges. Ce sera après la rencontre face à la Tunisie à Moscou. "Mais je n’aurais aucun regret si les diables vont loin et que je n’ai pas pris de place pour la suite de la compétition. Notre voyage sera de toute façon réussi. Et le reste, je le regarderai à la télévision, en espérant qu’ils joueront bien", conclut Jean-Marc.