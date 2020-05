Mouscron : les frontaliers veulent faire tomber leur "Mur de Berlin"

Jean-René Bruneel est Français, mais il réside à Luigne (Mouscron) depuis dix ans. " Toute ma famille habite en France ". Lorsque les autorités ont décidé de fermer les frontières, il a d’abord trouvé ça logique. Il fallait utiliser tous les moyens pour contenir le virus. Mais depuis, la courbe des contaminations a diminué. Et les politiques mises en place de part et d’autre se ressemblent beaucoup. " La distance à respecter entre les personnes, le port du masque encouragé, le nombre limité de personnes par commerce, c’est la même chose : alors pourquoi nous obliger à rester dans notre pays de résidence ? "

Des blocs de béton qui condamnent des routes. Ou des policiers qui filtrent les voitures. L’Europe sans frontière n’est plus. Depuis le 18 mars, on ne peut passer de la Belgique à la France que si on a une raison jugée essentielle. Et ça commence à faire long pour les frontaliers qui naviguent entre deux territoires.

Une pétition pour rouvrir la frontière

Il y a une semaine, Jean-René Bruneel a lancé une pétition pour demander la fin des contrôles policiers. Jeudi après-midi, on comptait déjà environ six mille signataires.

" Pour nous, les frontaliers, traverser la frontière est un acte quotidien. On la passe pour aller rendre visite à des gens, pour faire nos courses. Alors, ces restrictions, c’est vraiment un frein à notre liberté ".

Parmi les raisons qui justifient le passage de la frontière, il y a le travail ou encore l’assistance à un parent âgé. Mais les visites familiales ne sont pas considérées comme des raisons valables. Les fameux quatre proches que chaque foyer belge peut revoir depuis la fête des mères doivent donc théoriquement résider en Belgique. " Mes voisins reçoivent régulièrement leurs enfants pour des repas de famille. Et nous, ma femme et moi, on est là, dans notre cour. On entend les rires et les échanges… Je vis ça comme une punition ".