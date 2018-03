Mouscron: l'hôpital face à plusieurs cas de gale

Des mesures de précautions particulières ont été prises au CHM, l'hôpital de Mouscron, après la découverte de plusieurs cas de gale.

Plusieurs patients se sont plaints de démangeaisons il y a un peu moins de 2 semaines, relate le Courrier de l'Escaut. La gale est une maladie bénigne mais très contagieuse, et quand un cas de gale est détecté dans un hôpital, toute une série de mesures s'imposent.

Immédiatement, l'hôpital met la procédure en route pour protéger l'étage qui est concerné par le cas. On identifie le patient source de la maladie ... on l'isole... (ici, il s'agissait d'une dame, selon le courrier de l'Escaut) et on prévient toutes les personnes qui ont été en contact avec ce patient. On les met sous traitement et on surveille. Evidemment, les médecins et les infirmières s'équipent alors d'une blouse spéciale et de gants. Et en ce qui concerne les patients qui ont depuis quitté l'hôpital, leur médecin traitant a été prévenu. La situation semble donc sous contrôle.