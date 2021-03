Mouscron : l'entreprise familiale Feronyl signe un contrat avec un géant américain spécialisé en aéronautique

Belle performance pour l’entreprise Feronyl à Mouscron, qui vient de remporter un contrat important de plusieurs années avec Lockheed Martin, une entreprise américaine et mondiale spécialisée dans les produits électroniques et technologiques à destination essentiellement de l’aéronautique (et dont le chiffre d’affaires dépasse les 58 milliards d’euros). Lockheed Martin travaille notamment à la fabrication des F-35, des avions militaires utilisés par l’armée américaine, mais aussi les Pays-Bas ou la Belgique.

Feronyl (qui est une société familiale) est chargée de développer un matériau nouveau destiné aux moteurs des appareils et, plus généralement, aux véhicules hypersoniques. La société mouscronnoise compte déjà parmi ses clients McLaren, Airbus, ou encore Boeing. Elle conçoit des pièces spécifiques en matières composites, plastiques ou métalliques (nylon, fibre de verre, carbone, céramique, métaux) et exporte 80% de sa production.

Pour réaliser ce contrat, Feronyl annonce des investissements et de nouveaux emplois à haut potentiel technique. Elle ne précise pas, ni le montant du contrat, ni la hauteur des investissements, ni le nombre d’emplois qu’elle compte créer. Elle emploie une cinquantaine de travailleurs.