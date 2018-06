Mouscron: jouer plutôt que boire des bières après les examens

Ca y est! C'est la fin des examens pour les élèves du secondaire! Pour les plus grands d'entre eux, le réflexe, c'est d'aller boire un verre entre amis en terrasse.

A une terrasse, John nous raconte: "J'ai fini mon dernier examen ce matin vers 10h. Je suis vite rentré chez moi. Je me suis changé. Et j'ai donné rendez-vous à mes amis dans ce café." Leila explique cette envie irrépressible: " C'est l'envie d'être avec ses copains, de faire la fête et de décompresser car les examens n'ont pas été de tout repos."

Sauf que, parfois décompresser, ça peut vite dégénérer. Christophe raconte comment ça tourne mal: " Je pense qu'on ne veut pas que ça tourne mal. Mais tout d'un coup, on est avec des amis, on paie un verre, les amis paient des verres, on repaie des verres,... Et puis beh... on s'arrête plus quoi! "

Boire ou jouer, la commune de Mouscron a choisi

Boire après les examens, une habitude que la commune de Mouscron souhaite stopper. Depuis 10 ans, des jeux sont organisés dans le Parc du centre de la ville pour éloigner les élèves des cafés. "On n'est pas là du tout pour prendre la tête des élèves" prévient Aurélien Delem, travailleur social à la commune de Mouscron. Il est en contact très régulier avec des jeunes ayant des problèmes d'alcool. "On est là pour les aider à relâcher la pression en proposant des activités ludiques et variées. Il n'y a pas d'alcool ici."

Cette année, le succès était un peu moins au rendez-vous. Pas de quoi freiner Maïté, 17 ans. Si tout va bien, elle ira à l'université l'an prochain. Elle s'est bien amusée: "Il n'y a pas d'alcool, ici. Mais on s'amuse ici beaucoup plus qu'autour d'une table. Pourquoi est-ce qu'il faut boire de l'alcool pour s'amuser?"

Nouvelle manière de consommer de l'alcool

Il n'empêche que les travailleurs sociaux de la ville de Mouscron reste très attentifs. De nouvelles pratiques de consommation d'alcool apparaissent: " La consommation chez les jeunes a changé", explique Aurélien Delem. "Non pas en quantité. Mais en type d'alcool bu et des endroits où on les boit. Les jeunes boivent moins de bières dans les cafés. Mais plus d'alcool plus fort dans des lieux publics. Et donc il peut y avoir plus de soucis en termes de santé ou de nuisance."