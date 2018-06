Mouscron: incendie sous contrôle sur le parking de l'ancien abattoir

Le feu a tout de même détruit un magasin de vélos et un commerce spécialisé dans les voitures. En début d'après-midi, le feu a pris à l'arrière du bâtiment abritant l'ancienne entreprise de frigos Réal Dujardin situé le long de la rue de Menin. Il n'y a pas de victime. Des travaux étaient en cours dans le bâtiment qui a pris feu, feu qui s'est déclaré sous la toiture. Par mesure de précaution, la police de Mouscron a installé un périmètre de sécurité et demandé aux riverains de rester chez eux. Mais selon le commandant des pompiers Olivier Lowagie, les fumées n'étaient pas toxiques et ce que les pompiers craignaient le plus, c'est la présence de voitures stockées sur le site. Mais l'incendie est à présent sous contrôle. L'épaisse fumée noire se voyait à plusieurs kilomètres.