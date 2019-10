Mouscron : il faudra investir pour que le Futurosport reste au top

Le Futurosport s'étend le long de la route express sur la gauche quand on va de Dottignies à Mouscron. Onze terrains de foot, une piste et une tribune d'athlétisme, un manège: c'est un véritable petit parc olympique qui s'est formé au fil des ans et qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins.

Le jour, 300 jeunes y combinent sports et école. Le soir, 450 jeunes s’y entraînent, rien qu’en football. Certains rejoindront un jour l’élite sportive de l’Excel Mouscron. Problème : l’outil créé en 1998 coûte cher. Ses responsables préviennent aussi : le Futuro aura besoin d’investissements pour rester au top.

Pas d'hébergement

Si le site est grand, il ne comporte en effet pas tout ce qu’on pourrait attendre d’un centre de formation performant. Pas assez de sanitaires, pas d’hébergement et des surfaces de jeu de qualité insuffisante. La piste suédoise aurait besoin d'un rafraîchissement et l'éclairage est trop énergivore. Bref, des subsides wallons seraient les bienvenus.

Pour le ministre des Sports Jean-Luc Crucke, c’est envisageable. Mais pas question de financer un petit projet sans vue d’ensemble. Le Futurosport doit présenter une vision d’avenir digne de son nom.

Que faire du manège ?

Pour dégager des moyens supplémentaires, l’intercommunale IEG qui gère le Futurosport songe notamment à se défaire du pôle équitation qui ne profite qu’à 25 jeunes. Si un privé le souhaite, il pourrait investir et en faire un centre de compétition. L'autre option serait de transformer le manège en salle multisports.