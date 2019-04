Mouscron: Gisèle engagée par FEDASIL après avoir été accueillie au Refuge

Elle est restée pendant un an au Refuge à Mouscron. C'était en 2016. Gisèle est camerounaise, elle a 48 ans. Fin février, elle a été engagée par FEDASIL, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Elle travaille aujourd'hui dans les cuisines du Refuge, elle a vu arriver les 250 demandeurs d'asile qui séjournent pour l'instant à Mouscron. De quoi faire remonter certains souvenirs douloureux tout en se disant que son expérience et son parcours peuvent aider ceux qui espèrent toujours reconstruire quelque chose chez nous.

Gisèle aux côtés de la nouvelle directrice du Refuge et de Pauline, assistante sociale - © RTBF Le soleil de la maison Le sourire aux lèvres, Gisèle se sent chez elle au Refuge. Elle croise et embrasse des bénévoles, salue plusieurs demandeurs d'asile un peu perdus dans les couloirs du centre d'accueil, elle est passée par là, elle sait ce qu'ils vivent. "Je me revois à mon arrivée. J'étais abattue, j'avais des idées noires et je devais me battre pour les démarches avec mon avocate." On l'appelle "le soleil de la maison", "même quand je suis très fâchée, j'ai le sourire. Je sais que le centre , ce n'est pas facile à vivre pour ceux qui viennent d'arriver. Mais je leur dis qu'ils doivent s'adapter et qu'ils peuvent y arriver."

Depuis sa sortie du Refuge, Gisèle s'est mariée avec un bénévole du centre, elle espère bientôt revoir sa fille qu'elle a cachée au Cameroun avant de s'enfuir en 2015. "Mon ex mari voulait marier notre fille de force, elle avait 11 ans à l'époque et ce n'était pas possible pour moi d'accepter cela. Quand on quitte son pays, c'est qu'il y a un danger, c'est ce que les gens ne comprennent pas toujours."

Nizar est syrien . il habite à Tournai et travaille au Refuge - © RTBF Nizar engagé lui-aussi par Fedasil Ce syrien de 38 ans a résidé au centre de la Croix-Rouge de Tournai. Il a été engagé également par Fedasil et travaille à l'économat du Refuge. en fait, il s'occupe de logistique et du lavoir notamment. "Je suis ingénieur civil. J'ai obtenu une carte de 5 ans pour rester en Belgique. J'ai connu la traversée en bateau pour arriver jusqu'à la Turquie et la Grèce. J'essaie de partager mon expérience." Discret, Nizar ne souhaite pas nous en dire plus. Ce qu'il veut, c'est faire son boulot correctement.

Sarah Turine, la nouvelle directrice du Refuge, salue l'engagement d'anciens résidents mais prévient aussi: "ils connaissent les difficultés des gens qui arrivent et donc ils ont une sensibilité que nous n'avons pas parce que nous n'avons pas vécu non plus leur parcours. C'est une grande richesse pour l'équipe. C'est un exemple, une source d'espoir aussi pour les nouveaux résidents même si toutes les personnes qui passent par les centres n'auront pas une réponse positive et ne seront pas régularisées. Il faut donc être attentif aussi à ne pas donner de faux-espoirs." Dans les prochaines semaines, le Refuge devrait encore accueillir plusieurs centaines de demandeurs d'asile.