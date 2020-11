Mouscron (et partout dans le monde) : Saint Nicolas sur les réseaux sociaux en (pré) tournée virtuelle

Bien avant la nuit du 6 décembre, Saint-Nicolas est d’habitude sur les routes pour rencontrer les enfants dans les écoles ou les magasins. Une tournée qui ne sera pas possible cette année, mais le Grand Saint a plus d’un tour dans sa hotte. Il a lancé une page Facebook pour garder le lien avec ses fans. Et ne croyez pas qu’il s’emmêle les pinceaux malgré son grand âge. Le Grand Saint maîtrise Facebook. Il est bien là, sur l’écran, assis dans son fauteuil. Le patron des écoliers semble à l’aise avec internet. D’ailleurs depuis le 6 novembre, il décompte les jours sur Facebook en partageant des tranches de vie : "Saint Nicolas qui fait sa vaisselle, qui fait son ménage. Ce 18 novembre, on pouvait même y voir Saint Nicolas faire du bricolage !", nous confie-t-il.

Bricolages ou dessins : les enfants peuvent lui envoyer des photos de leurs œuvres. En échange d’une histoire. Saint-Nicolas communique en direct et en public. Mais on peut aussi l’appeler en visio conférence privée, sur rendez-vous uniquement. Saint-Nicolas rassure : la tournée du 6 décembre aura bien lieu. Mais encore plus discrètement que d’habitude. Et si vous voulez suivre les aventures de Saint-Nicolas d’ici le 6 décembre, il y a notamment cette page Facebook intitulée "Saint-Nicolas Mouscron".