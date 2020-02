Mouscron dit non à Cebeo

C'est non. La Ville de Mouscron a fait savoir hier qu'elle remettrait un avis défavorable pour l'installation du centre logistique de Cebeo. Cebeo est un des tout grands distributeurs de matériel électrique. Il est à l'étroit sur le site des Garennes et veut s'implanter sur une zone de 10 hectares à la Martinoire. Un projet qui représente 30 millions d'euros d'investissement et le maintien de 160 emplois. Les autorités communales de Mouscron estiment qu'il existe des risques liés au bruit notamment. C'est la Région Wallonne qui tranchera. Une possibilité de recours sera encore possible ensuite.