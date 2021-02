Mouscron : deux Français, dont un mineur, arrêtés suite à l'accident mortel de samedi

Un dramatique accident de la route s’est produit sur la route Express à Mouscron. Il a coûté la vie à deux enfants. Le parquet de Lille confirme l’interpellation de deux suspects.

L’accident s’est produit samedi, en début d’après-midi. Une voiture a fait une sortie de route et a heurté un poteau d’éclairage en berme centrale. Le choc a été extrêmement violent. Les deux enfants de 4 et 8 ans, installés à l’arrière du véhicule, n’ont pas survécu. Le chauffeur de la voiture accidentée, le beau-père des enfants, a été grièvement blessé et admis au service des urgences à Courtrai.

Les circonstances du drame, et les responsabilités, doivent encore être établies.

On sait qu’une première altercation a eu lieu entre deux conducteurs, sur le parking d’une grande surface de Dottignies. S’en est suivie une course-poursuite, sur la route Express. L’automobiliste au volant d’une VW Fox, immatriculée en France, a donné un coup de volant, projetant l’autre véhicule – une Opel dans laquelle se trouvaient les deux victimes – contre un poteau d’éclairage. Le conducteur de la VW a pris la fuite.

"Deux jeunes hommes dont un mineur ont été placés en garde à vue, dimanche 14 février en fin de journée au commissariat de TOURCOING", précise le porte-parole du parquet du tribunal judiciaire de Lille.

L’enquête se poursuit en lien avec les autorités belges. Une instruction a été ouverte pour entrave méchante à la circulation et homicide involontaire, avec délit de fuite.