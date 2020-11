Mouscron : des témoignages choc pour réveiller les consciences

Cindy Renski - © De Maux à Mots

"On me poussait dans les escaliers, on me frappait, on me disait que je ressemblais à une poubelle, on me disait d’aller me pendre…" Un récit parmi d’autres. Tiré du vécu d’une personne de la région de Mouscron.

"Ce n’est pas de la fiction. Ce sont des témoignages de victimes d’ici. Tout près de chez nous", insiste Cindy Renski, responsable de l’association "De Maux à Mots". Avec cette campagne, l’asbl espère provoquer une prise de conscience collective. Secouer l’opinion publique, avec des propos, des chiffres qui interpellent.

Il y a 25 ans que je lui survis. Je reste le petit garçon abusé sous la menace d’un revolver. 53% des cas de viols sont classés sans suite

"Faire lire ces témoignages par des personnalités c’est obtenir un bon relais, notamment via les réseaux sociaux", poursuit Cindy. On espère sensibiliser un maximum. Dire aux gens 'faites attention autour de vous, il y a des choses dramatiques'. On pense que c’est un coin de porte, une chute dans les escaliers, mais… C’est peut-être un coup. Poser la question ne coûte rien".