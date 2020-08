Mouscron : des parents, effrayés par le coronavirus, retirent leur enfant du système scolaire

Il reste précisément quatorze jours avant la rentrée des classes. Une rentrée 2020 qui se fera tout à fait normalement. En tous cas, aussi normalement que possible. Il n’est pas prévu de réduire le nombre d'élèves ou le nombre de jours de présence.

Tous les élèves, en maternelle, en primaire et en secondaire devront être scolarisés cinq jours par semaine. Des mesures qui peuvent évidemment être adaptées, en fonction d’une éventuelle recrudescence de l’épidémie.

Ces décisions, prises sur base de l’avis des experts, font manifestement peur à certains parents, à tel point que certains ont tout simplement décidé de retirer leur enfant du système traditionnel de recourir à l’enseignement à domicile. L’Ecole Ste Marie, à Mouscron, a récemment enregistré un tel cas.

Pourtant, il est loin d’être aisé de retirer son enfant du système scolaire. En maternelle et en primaire c’est à la base interdit. Et pour obtenir une dérogation, il est nécessaire de remplir un "cahier des charges" assez complexe. Il faut un plan individuel de formation avec la preuve que les enfants pourront passer sans difficulté les tests types CEB, CE1D et CE2D. Il est exigé aussi une description des savoirs nécessaires pour chaque matière ainsi que les moyens mis en œuvre pour acquérir ces savoirs. Enfin, il faut aussi établir le calendrier qui fixe ces apprentissages dans le temps. Clairement, retirer son enfant du parcours traditionnel, ce n’est pas une décision qui se prend à la légère.

Creuser l'écart...

Reste que se couper du monde, des contacts, de la mixité sociale, n’est pas forcément idéal non plus, de l’avis des acteurs de terrain. La directrice de l’école Sainte-Marie à Mouscron, Anne Simon, estime qu’il existe un risque de voir se creuser les écarts entre élèves.

A l’heure actuelle, cette idée qui consiste à retirer son enfant du système scolaire pour favoriser l’enseignement à domicile circule, essentiellement sur les réseaux sociaux. Au cabinet de la ministre de l’enseignement Caroline Désir, on estime qu’il est encore un peu tôt pour évaluer s’il s’agit d’une réelle une tendance de cette rentrée 2020.