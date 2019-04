Mouscron: des braqueurs tirent sur un commerçant au cours d'une course-poursuite

Un commerçant de Mouscron a été victime, la nuit de samedi à dimanche, d'une violente agression, de part et d'autre de la frontière franco-belge. Des individus ont tiré, à deux reprises, en direction de son véhicule. Le commerçant, sain et sauf, a réussi à prendre la fuite.

Les faits se sont déroulés la nuit de samedi à dimanche, entre une heure et demie et deux heures moins le quart du matin, à la chaussée de Lille à Mouscron. Après avoir fermé son magasin, le commerçant a pris la route vers chez lui, en France. Mais, sur le territoire français, un véhicule lui a fait des appels de phares, puis s'est positionné à sa hauteur. Le passager avant a alors braqué une arme vers lui. Le commerçant a fait marche-arrière, mais le braqueur est sorti de sa voiture et a ouvert le feu. Un impact de balle a été retrouvé à l'arrière du véhicule. Fuyant en direction de Mouscron, le commerçant a été pris en chasse et percuté à plusieurs reprises par ses poursuivants. A la hauteur de la chaussée du Risquons-Tout à Mouscron, les agresseurs ont tiré une deuxième fois sur la voiture avant de la percuter à nouveau, sans parvenir à faire stopper le conducteur. Dans la rue de Tourcoing, la victime s'est arrêté et à tenté de prendre la fuite à pied. Les suspects ont a nouveau percuté sa voiture, projetant le conducteur au sol. Malgré cette chute, le commerçant a réussi à prendre la fuite. La police de Mouscron enquête sur cette tentative de braquage particulièrement violente.