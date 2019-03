Mouscron : 14 licenciements à la maison de repos du Domaine des Amaryllis

Quatorze personnes seront licenciées à la maison de repos du Domaine des Amaryllis. C’est ce que la direction a confirmé aux syndicats lors d’une réunion programmée ce vendredi. Cette décision fait suite à la fermeture probable de la maison de repos.

"Nous avons plaidé en faveur de solutions dignes de ce nom pour des travailleurs qui pour certains ont une ancienneté de plus de 15 ans et dont le seul souci est le bien-être et la prise en charge des locataires du Domaine des Amaryllis, explique le syndicat Setca dans un communiqué. Une des pistes de solution est de pouvoir reclasser le personnel notamment dans une maison de repos de Mouscron La Seigneurie du Val. Mais elle ne pourra évidemment pas absorber la totalité des travailleurs."

Une nouvelle réunion ente syndicats et direction est prévue ce 8 mars prochain.