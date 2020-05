Morlanwelz : le parc de Mariemont rouvre ses portes aux riverains dans de strictes conditions

Dans un communiqué adressé à la presse, les institutions du Domaine de Mariemont et les communes de Manage et de Morlanwelz informent qu’elles sont heureuses d’annoncer la réouverture du Parc de Mariemont dès ce lundi 4 mai 2020 pour ses riverains, tous les jours, de 09h00 à 18h00. Elles précisent aussi que celle-ci ne fut possible qu’après la mise en place des moyens garantissant la sécurité du personnel et des promeneurs. Et elles ajoutent qu’un appel à la responsabilité de tous est lancé.



Pour elles, cette ouverture doit s’inscrire dans le contexte de confinement encore en vigueur en Belgique. Et elles insistent donc sur l’importance du respect des consignes, rappelées à plusieurs reprises au sein du domaine. Celles-ci s’ajoutent au règlement d’ordre intérieur toujours en application dans le parc. Les usagers du parc restent les garants de l’accessibilité à ce lieu de promenade. Chacun se doit d’honorer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. Il est par ailleurs interdit de se regrouper et de stationner dans le parc. Le port du masque est recommandé.



Enfin, le communiqué stipule encore qu’en cas de risque de propagation du coronavirus lié à des comportements inadaptés ou à une nouvelle vague de l’épidémie, le Domaine de Mariemont se verra contraint de refermer les grilles de son parc. Des agents de gardiennage veilleront au respect des consignes. S’ils remarquent des abus, ils sont habilités à appeler la police. En cas d’intervention du service d’ordre, une amende pourrait être délivrée.



Le Musée, le CRIE, la Brasserie et les autres institutions du Domaine de Mariemont restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Aucun service au public ne sera donc accessible lors de la promenade.

