Morlanwelz : la famille royale en visite à "Mariemont Village" ce 21 juillet

Ce 21 juillet 2020 sera très particulier pour les résidents de "Mariemont Village" à Morlanwelz. Géré par une asbl nommée "La Maison de Mariemont", il s’agit d’une maison de repos et de soins mais aussi un centre de convalescence qui accueille des personnes de tout âge nécessitant un séjour de mise en forme suite à une hospitalisation ou maladie grave. "Mariemont Village" accueille aussi des personnes attendant une chambre dans une maison de repos ou dans un autre centre d’accueil.



Pour l’occasion, ce sont bien leurs Majestés le Roi et la Reine, son Altesse Royale la Princesse Elisabeth, Duchesse de Brabant, et leurs Altesses Royales le Prince Gabriel, le Prince Emmanuel et la Princesse Eléonore qui leur rendront visite en début de soirée. Les Souverains et leurs enfants visiteront le centre et y rencontreront le personnel ainsi que les résidents.