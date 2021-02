Morlanwelz : immersion dans la culture des Mérovingiens au Musée royal de Mariemont

Dès ce 13 février et jusqu’au 13 juin 2021, le Musée royal de Mariemont, à Morlanwelz, propose l’exposition, "Le monde de Clovis", pour s’immerger dans la musique, la maison, la mode ou encore les bijoux des Mérovingiens.



"L’exposition dévoile la vie de nos ancêtres, les Mérovingiens, ce peuple d’Europe de l’Ouest qui a vécu chez nous entre 450 et 750 de notre ère", a précisé le musée.



"En plus des nombreux objets archéologiques présentés, qui vont de la vie au quotidien aux plus délicats bijoux, le Musée Royal de Mariemont met en avant une expérience sensorielle. Une bande sonore originale, composée sur mesure, fait voyager le visiteur dans le temps. Par l’entremise de l’Atelier Skald qui a regroupé pour l’occasion des musiciens d’Écosse, de Bretagne et de Montpellier, le Musée bénéficie d’une bande sonore originale composée sur mesure", a encore fait savoir le musée.



L’exposition propose donc une nouvelle synthèse de cette période de l’histoire, riche d’échanges et de commerce, d’influences culturelles et de pratiques religieuses, de territoire et de populations en mouvement.



Toutes les informations sur les conditions d’accessibilité sont disponibles sur le site web du musée à l’adresse www.musee-mariemont.be.