Morlanwelz: des étudiants ont effectué un sitting pour le climat

Si près de 35.000 jeunes s'étaient donné rendez-vous dans les rues de Bruxelles ce jeudi matin pour manifester contre le réchauffement climatique et pour le sauvetage de la planète, d'autres étudiants n'ont pas pu participer au voyage et ont organisé des manifestations dans les écoles.

Cela a été le cas à l'Athénée Provincial mixte Warocqué de Morlanwelz où des élèves avaient décidé d'organiser une séance d'information avant de faire un sitting en solidarité avec leurs condisciples en déplacement à Bruxelles.

Dany Demeyer estime que l'action dans son école est une autre forme de protestation : "C'est bien que ça vienne des rhétos parce que c'est la nouvelle société qui arrive. Si ça peut faire bouger le gouvernement, ça pourrait être important aussi pour nous."

Les jeunes ont organisé cette séance d'information sur le climat avec la complicité de Riccardo Traficanti. Il est professeur de géographie et climatologue à l'école et il est ravi de la détermination de ses élèves : "Ils sont vraiment motivés. Et ce n'est pas pour brosser un cours ou l'autre. Ca ils le font déjà assez tout au long de l'année. Non non on sent vraiment un engouement pour le climat. Et donc ça je trouve génial qu'ils prennent conscience qu'il faut se bouger maintenant."

Clara Fariccelli en profite pour présenter le nouveau projet des rhétos : "C'est de créer un comité écologique dans les rhétos pour pouvoir mettre en place des choses parce que c'est bien de faire des manifestations mais il faut changer cela quoi."

Tri des déchets, distributeurs d'eau, disparition des boissons sucrées, il y a beaucoup d'actions à concrétiser mais ces jeunes sont très conscients de lancer un mouvement qui ne s'arrêtera pas.