Morceau de ring détaché à Charleroi: pas de réouverture du rond-point avant ce vendredi en journée

Un morceau de béton s’est détaché d’une des sections aériennes du R9, le petit ring de Charleroi, ce jeudi matin vers 09h30. Le bloc s’est écrasé sur la bande intérieure du rond-point qui se trouve en dessous, heureusement sans toucher de véhicule à une heure d’intense partage. De manière préventive, ce rond-point a été fermé, ce qui a rapidement engendré des files.

Ce rond-point est un des points d’entrée de Charleroi. On l’emprunte en venant de la Nationale 90 depuis Marchienne-au-Pont et, plus loin, Fontaine l’Evêque et Thuin. Mais on l’emprunte aussi en venant de la chaussée de Bruxelles, soit de Dampremy, de Lodelinsart et, plus loin, de Gosselies. Il est situé sous le petit ring de Charleroi. Un ring qui fait l’objet de rénovation depuis plus de cinq ans. Des travaux qui connaissent d’importants retards.

Aujourd’hui, une entreprise spécialisée est venue constater l’état de l’ouvrage et prendre les dispositions nécessaires. Si ce rond-point devait être fermé à moyen ou long terme et, pire, la section de ring qui le surplombe aussi, l’accès à Charleroi deviendra vraiment compliqué depuis le Nord et l’Ouest de la métropole carolo.

Mais, pour l'heure, et selon nos sources bien informées sur place, l'accès au rond-point en direction de la ville basse de Charleroi ne sera pas rétabli avant ce vendredi en cours de journée.