Monument à Charleroi mais aussi et surtout dans le monde de la BD: Spirou fête ses 80 ans

Les aventures du célèbre groom ont commencé en avril 1938 sous la plume de Rob-Vel. Et ses débuts ont eu lieu en même temps que ceux de l’hebdomadaire qui vient alors de se créer et qui porte déjà son nom : le Journal de Spirou. Un magazine dont la rédaction est basée chez Dupuis à Marcinelle, qui est tiré chaque semaine à 80.000 exemplaires, qui continue d'évoluer, qui séduit de nouvelles générations de lecteurs et qui se remet en question en lançant prochainement Webtoon, la bd pour les smartphones.

Une suite logique pour Sergio Honorez, le directeur éditorial des éditions Dupuis : "On voit tous nos enfants qui ont leur pouce sur leur portable. C’est ce format qui est le Webtoon qui aujourd’hui commence petit à petit à se développer sur les smartphones de nos enfants. Et surtout on peut donner son avis, partager, et c’est ça qui est donc assez important pour la communauté des enfants et des adolescents, c’est qu’ils puissent construire leur réseau relationnel à travers le partage de ce qu’ils aiment."

Mais Dupuis n'abandonnera pas pour autant son édition papier. Aujourd'hui, l'offre tend même à proposer des produits plus beaux et plus rares voire des tirages d'exception. Pour Florence Mixhel, la rédactrice en chef, "L’un va aller avec l’autre et c’est vraiment notre objectif de travailler avec des auteurs qui vont travailler à la fois sur le papier et à la fois sur Webtoon. Et qui vont développer des histoires qui pourront à la fois se lire dans le journal et qui auront d’autres variantes par exemple sur le Webtoon. C’est vraiment comme ça que l’on travaille pour avoir une offre variée et large."

Une offre variée et large qui pourra peut-être permettre au magazine d’aborder le cap des cent ans.