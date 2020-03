Montigny-le-Tilleul : le restaurant L'Eveil des Sens va fermer ses portes

Ces billes de noix de coco et panacotta seront servies en mignardise ce jour-là. - © Sarah Devaux

Un investissement personnel et financier considérable

Le téléphone n’arrête pas de sonner depuis que la nouvelle est tombée : des clients qui réservent une table tant qu’il en est encore temps car dimanche, l’Eveil des Sens fera son dernier service. "Ça a été une décision très difficile à prendre", explique Laury Zioui, le chef. "Nous avions besoin de souffler un peu. Mais c’est loin d’être un coup de tête", prévient-il.



Mais n’allez pas croire que l’étoile au guide Michelin a pesé dans la balance. "Ce n’est pas quelque chose qui me stresse en cuisine. Je fais les choses instinctivement. La cuisine, ça ne s’apprend pas : tu l’as ou pas. C’est dans tes tripes !" Une passion viscérale qui n’aura pas suffi. T.V.A, O.N.S.S., frais en tous genres, les coûts toujours plus élevés ont justifié cette fermeture, après près de 20 ans. "C’est tous les mois la même chose ! La priorité, c’est de payer le personnel. Ensuite, il y a les fournisseurs, des gens très fidèles en ce qui nous concerne. Certaines personnes nous ont proposé une aide, de devenir associé mais on a toujours géré ça à deux, ma femme et moi. On est très soudés. On veut continuer notre aventure ensemble, pour nous deux et nos enfants."