Mont-sur-Marchienne : l'Intimist Festival aura bien lieu ce 9 mai 2020… sur internet !

Le 6 octobre 2018, le Centre Culturel de Mont Sur Marchienne (Charleroi) accueillait la première édition de l’Intimist Festival. Cette manifestation se voulait à taille humaine, familiale et avec des concerts proposés à un public assis. Les groupes à l’affiche étaient : Nock (les régionaux de l’étape), Sunday Charmers, Sonnfjord, Sharko et Typh Barrow. L’affiche, très intéressante, a permis aux organisateurs de faire salle comble.



Il y a donc eu une deuxième édition le 21 septembre 2019 avec, entre autres, les prestations de Damien McFly (I), Tanaë, Naya (F), Beverly Jo Scott et Lubiana : un beau succès également.



En cette année 2020, au regard des recommandations sanitaires dues au coronavirus covid-19, le festival ne sera pas proposé dans sa forme originale mais comme un festival " live @home " regroupant en ligne sur le web une dizaine d’artistes proposant deux ou trois chansons ou titres musicaux.



A l’heure actuelle, Typh Barrow, Naya (F), Didier Super (F), Behind The Pines, Damien McFly (I), Sunday Charmers, Les Maquettes et Abey Blue ont déjà confirmé leurs présences.



Ce show inédit aura lieu le 9 mai à partir de 20h00, sur la page Facebook " intimist-festival " et sur le site vlive.be. La diffusion sera gratuite mais une cagnotte a été créée pour couvrir les quelques frais engagés et pour financer d’autres projets.

►►► À lire aussi : Notre dossier spécial coronavirus