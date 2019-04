Mont Saint-Aubert : des nouvelles fouilles 8 ans après la disparition de Jean Letangre

Le Mont Saint-Aubert (Tournai) a été passé au peigne fin jeudi. Au total, une trentaine d'hommes de la police et de la protection civile ont fouillé le village. Des fouilles liées à la disparition de Jean Letangre, explique le journal Nord Eclair ce vendredi.

Cette disparition, c'est une des affaires judiciaires les plus mystérieuses de la région. Elle remonte au 25 mars 2011 exactement. Ce jour-là, Jean Letangre quitte son domicile à 14 heures. Ensuite, personne ne sait ce qu'il fait. L'homme de 32 ans se volatilise. Sa voiture est retrouvée quelques jours plus tard bien garée et fermée à clef, à 3 kilomètres de chez lui.

Depuis lors, l'enquête piétine et le mystère plane. Les enquêteurs recueille un témoignage troublant : celui d'une personne qui affirme avoir vu la voiture de Jean Letangre stationnée dans autre rue du village le jour de la disparition. Sur la banquette, le témoin dit avoir observé une veste. Veste qui n'a pourtant jamais été retrouvée.

Huit ans plus tard, l'enquête n'est cependant pas abandonnée. Les recherches de jeudi ont été menée en collaboration la zone de police du Tournaisis et la cellule Disparition de la police judiciaire fédérale. Hier, le parquet de Tournai est resté très discret sur la question. Il promet une communication ce vendredi après-midi, avec peut-être du nouveau dans cette enquête.