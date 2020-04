Mont de l'Enclus ne peut pas distribuer ses masques

Le coup de gueule de Jean-Pierre Bourdeaud’huy. Le bourgmestre MR de Mont de l'Enclus, en Hainaut occidental, ne comprend pas pourquoi le gouverneur lui interdit de distribuer les 3.000 masques qu'il a commandés (à un atelier protégé flamand), pour sa population. Interdiction au motif que ces masques ont été achetés, et non pas fabriqués bénévolement. Le mayeur parle ce matin dans Sudpresse de décisions contradictoires entre les décisions fédérales et provinciales.